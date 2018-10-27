Шахтер разгромил Арсенал в гостевом матче Премьер-лиги

Игра в Киев завершилась со счетом 0:3

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч 13-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Шахтер" крупно обыграл киевский "Арсенал".

Игра завершилавсь со счетом 0:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Гости с самого начала игры имели заметное преимущество, но реализовать его в гол сумели только в концовке первого тайма. На 45-й минуте после скидки от Тотовицкого мяч подхватил Алан Патрик и метров с 25-ти технично пробил низом в правый от себя угол - 0:1.

А уже после перерыва дончане полностью завладели ситуаций в игре. На 55-й минуте Алан Патрик сделал заброс в штрафную на ход Исмаили, а тот сделал скидку под удар Сергею Болбату, который из центра штрафной отправил мяч в ворота - 0:2. А на 74-й минуте горняки заработали право на 11-метровый штрафной удар. Пенальти четко реализовал Виктор Коваленко - 0:3.

Таким образом, Шахтер набрал 34 очка и упрочил свое лидерство в турнирной таблице украинской футбольной Премьер-лиги.