Карабах - Ворскла: где смотреть матч Лиги Европы и прогнозы букмекеров

Полтавчане попробуют набрать первые очки в групповом турнире.

Сегодня, 25 октября, полтавская "Ворскла" проведет свой третий матч в групповом этапе Лиги Европы. Ее соперником будет азербайджанский "Карабах". Встреча состоится в Баку, стартовый свисток прозвучит в 19.55 по киевскому времени.

Смотреть матч Карабах - Ворскла онлайн можно на телеканале "Футбол 1".

Карабах - Ворскла:прогноз букмекеров

По данным портала Betexplorer, собирающего данные из более чем 20 ведущих букмекерских контор мира, явным фаворитом матча, по мнению аналитиков, является "Карабах". Средний коэффициент на победу хозяев в сегодняшней игре составляет 1,70. Ничья оценивается показателем 3,60, на победу "Ворсклы" дают коэффициент 5,40 к 1.

Турнирное положение

После двух туров и "Ворскла" и "Карабах" являются несомненными аутсайдерами группы E. У команд - по два поражения, но сегодня одна из них наберет первые очки в групповом раунде. Напомним, что лидируют в группе фавориты - лондонский "Арсенал" и лиссабонский "Спортинг" (по 6 очков).