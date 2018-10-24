Тренер Ворсклы Сачко: в матче с Карабахом отдадим все силы

Рулевой полтавской команды прокомментировал завтрашний матч Лиги Европы.

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко заявил, что ожидает тяжелой игры против азербайджанского «Карабаха» в 3-м туре Лиге Европы.

«Мы потратили много сил и эмоций, играя с одним из лидеров нашего чемпионата ("Ворскла" накануне проиграла "Динамо" - 0:1. - УНИАН). Наша задача - тренерского штаба и медперсонала - восстановить ребят и подвести к каждой игре.

В таком же цикле находится и «Карабах», поэтому, как бы что ни было, ребята - профессионалы. Все команды работают в похожем ритме. У нас выбора нет. Безусловно, хотелось бы выглядеть посвежее, накопить энергии. Завтра нас ждет тяжелый матч.

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Это групповой этап Лиги Европы, соперник очень приличного уровня, к которому мы относимся с уважением, но мы никого не боимся и завтра постараемся отдать все силы, чтобы добиться положительного результата.

Мы изучили команду, собрали достаточно много информации: сильные и не очень сильные стороны соперника. Готовимся на завтра, несмотря на кадровые трудности. Приехали не на прогулку», - отметил Василий Сачко.

Отметим, что матч "Карабах" - "Ворскла" в рамках 3-го тура Лиги Европы пройдет в четверг, 25 октября в Баку.

После двух туров у "Ворсклы" два поражения. Также ни одного очка пока не набрал и "Карабах".