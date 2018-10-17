В Динамо сообщили дату и место прощания с выдающимся тренером Базилевичем

Легендарного футболиста и тренера похоронят в четверг на Байковом кладбище.

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) сообщил информацию о том, когда и где состоится прощание с выдающимся футбольным тренером и игроком Олегом Базилевичем.

Гражданская панихида и прощание состоится в Олимпийском дворике НСК «Олимпийский» в четверг, 18 октября, с 10:00 до 12:30.

После гражданской панихиды похоронят Олега Петровича на участке 42А центральной аллеи Байкового кладбища, информирует официальный сайт ФК "Динамо".

Как сообщал УНИАН, 16 октября на 81-м году жизни скончался легендарный футболист и бывший тренер "Динамо" Олег Базилевич. Соболезнования родным и поклонникам его таланта выразил президент Украины Петр Порошенко.

В память об Олеге Базилевиче с минуты молчания начался в Харькове матч Лиги наций Украина - Чехия, в котором подопечные Андрея Шевченко одержали победу.