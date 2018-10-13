Финал Кубка Украины-2019 примет Запорожье, матч Украина — Турция состоится в Днепре
12:21, 13 октября 2018Футбол
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Исполком ФФУ определил места проведения двух важных матчей.
Исполком ФФУ визничив места проведения двух важных матчей / ffu.ua
Исполком Федерации футбола Украины определил места проведения решающего поединка Кубка Украины текущего сезона, а также ближайшего товарищеского матча национальной сборной Украины.
Так, финальный матч розыгрыша Кубка Украины сезона-2018/2019 15 мая 2019 года примет стадион «Славутич-Арена» в Запорожье, сообщает официальный сайт ФФУ.
Местом проведения международного товарищеского матча между национальными сборными Украины и Турции 20 ноября 2018 года определен стадион «Днепр-Арена» в Днепре.
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