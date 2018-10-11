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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 15 и 16 туров чемпионата

18:06, 11 октября 2018
Футбол
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Премьер-лига утвердила даты матчей 15-го и 16-го туров чемпионата / upl.ua

В частности, Динамо и Шахтер проведут матчи 15-го тура в воскресенье, 11 ноября, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Полное расписание матчей выглядит следующим образом:

15 ТУР

10 ноября (суббота)

Львов – Олимпик 14:00

Десна – Черноморец 17:00

Заря – Карпаты 17:00

Арсенал-Киев – Александрия 19:30

11 ноября (воскресенье)

Динамо – Мариуполь 17:00

Ворскла – Шахтер 19:30

16 ТУР

23 ноября (пятница)

Шахтер – Львов 19:00

24 ноября (суббота)

Мариуполь – Ворскла 14:00

Карпаты – Десна 14:00

25 ноября (воскресенье)

Олимпик – Заря 14:00

Черноморец – Арсенал-Киев 17:00

Александрия – Динамо 19:30

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Теги: #чемпионат Украины#УПЛ-2018/19