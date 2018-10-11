УПЛ утвердила даты и время начала матчей 15 и 16 туров чемпионата
18:06, 11 октября 2018Футбол
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Динамо и Шахтер матчи 15-го тура проведут в воскресенье, 11 ноября.
Премьер-лига утвердила даты матчей 15-го и 16-го туров чемпионата / upl.ua
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 15 и 16 туров Чемпионата УПЛ сезона 2018/19 годов.
В частности, Динамо и Шахтер проведут матчи 15-го тура в воскресенье, 11 ноября, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
Полное расписание матчей выглядит следующим образом:
15 ТУР
10 ноября (суббота)
Львов – Олимпик 14:00
Десна – Черноморец 17:00
Заря – Карпаты 17:00
Арсенал-Киев – Александрия 19:30
11 ноября (воскресенье)
Динамо – Мариуполь 17:00
Ворскла – Шахтер 19:30
16 ТУР
23 ноября (пятница)
Шахтер – Львов 19:00
24 ноября (суббота)
Мариуполь – Ворскла 14:00
Карпаты – Десна 14:00
25 ноября (воскресенье)
Олимпик – Заря 14:00
Черноморец – Арсенал-Киев 17:00
Александрия – Динамо 19:30
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