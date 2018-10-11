УПЛ утвердила даты и время начала матчей 15 и 16 туров чемпионата

Динамо и Шахтер матчи 15-го тура проведут в воскресенье, 11 ноября.

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 15 и 16 туров Чемпионата УПЛ сезона 2018/19 годов. В частности, Динамо и Шахтер проведут матчи 15-го тура в воскресенье, 11 ноября, сообщает официальный сайт Премьер-лиги. Полное расписание матчей выглядит следующим образом: 15 ТУР 10 ноября (суббота) Львов – Олимпик 14:00 Десна – Черноморец 17:00 Заря – Карпаты 17:00 Арсенал-Киев – Александрия 19:30 11 ноября (воскресенье) Динамо – Мариуполь 17:00 Ворскла – Шахтер 19:30 16 ТУР 23 ноября (пятница) Шахтер – Львов 19:00 24 ноября (суббота) Мариуполь – Ворскла 14:00 Карпаты – Десна 14:00 25 ноября (воскресенье) Олимпик – Заря 14:00 Черноморец – Арсенал-Киев 17:00 Александрия – Динамо 19:30

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