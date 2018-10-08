В сборной Украины перед матчами с Италией и Чехией произошла рокировка

В сборную вернулся Артем Кравец.

Сегодня, 8 октября, стартовал сбор национальной команды Украины по футболу в преддверии поединков с Италей и Чехией.

В среду, 10 октября, сборная Украины сыграет товарищеский матч с итальянцами.

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12 октября на ОСК «Металлист» будет проведена открытая тренировка. 16 октября в Харькове Украина сыграет против Чехии в Лиге наций.

В составе сборной Украины есть изменения. Вместо травмированного Артема Беседина в сборную вызван другой нападающий - Артем Кравец. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Последний раз Кравец играл за национальную команду 23 марта в товарищеском матче против Саудовской Аравии. В этом сезоне 29-летний форвард провел 4 матча за турецкий «Кайсериспор», но результативными действиями не отмечался.

Также покинул расположение сборной Украины Виталий Буяльский, который получил повреждение и пропустит 10-14 дней.