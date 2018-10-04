Shakhtar Talent Day прошел в Запорожье - шесть детей были отобраны в Академию горняков

В Shakhtar Talent Day приняли участие 96 детей 2005 и 2006 года рождения из восьми городов страны.

3 октября в Запорожье на «Славутич-Арене» состоялся отбор детей в Академию «Шахтера»

В Shakhtar Talent Day приняли участие 96 детей 2005 и 2006 года рождения из восьми городов страны (Запорожье, Днепр, Харьков, Измаил, Одесса, Мелитополь, Херсон и Никополь), сообщает официальный сайт футбольного клуба "Шахтер".

Шесть групп по 16 начинающих футболистов провели ряд коротких матчей со сменой составов. За результаты и забитые мячи арбитры начисляли каждому участнику баллы. Победителем турнира стал Александр Полешко. Призы от ФК «Шахтер» получили Даниил Сивогривов, Иван Сухомлин, Михаил Галигулин, Константин Котькорло, Игнат Любашенко, Ярослав Каштанов, Назар Мартыненко, Артур Белый, Руслан Фесенко и Никита Сироткин.

Кроме того, были отмечены ребята, преодолевшие самое дальнее расстояние, – Владимир Катьков из Одессы (555 километров) и Денис Иванов из Измаила (739). Отдельный подарок от клуба получила и единственная участница – Елизавета Пономар.

Запорожье – уже пятый город, в котором прошел Talent Day. Ранее такие же мероприятия состоялись в Харькове, Львове, Мариуполе и Черновцах. На каждом из них присутствуют скауты Академии «Шахтера», оценивают способности детей и отбирают для дальнейшего просмотра.

– Посетили Talent Day вместе с Сергеем Кравченко и остались довольны. Много участников, некоторые очень хорошо себя проявили, – говорит тренер-селекционер Академии «горняков» Василий Попов. – В предыдущий раз я был в Харькове, но это город с полуторамиллионным населением, где много спортивных школ. Разница в подготовке ощущалась. Тем не менее у нас все сложилось: взяли на заметку пять-шесть ребят. Самое главное – их техника, игровое мышление и скоростные данные. Уже пообщались с ними, родителями и в перспективе будем приглашать на просмотр.

Shakhtar Social – некоммерческий фонд, основанный ФК «Шахтер» для реализации социальных проектов и развития массового детского футбола в Украине. Его задачи – популяризировать здоровый образ жизни, формировать правильные ценности и создавать равные возможности для всех, кто любит футбол и занимается им. В партнерстве с ДТЭК в городах Украины реализуется проект «Давай, играй!».