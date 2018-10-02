Лион - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогнозы букмекеров

"Горнякам" предстоит сложный поединок, который пройдет во Франции при пустых трибунах.

Сегодня, 2 октября, донецкий "Шахтер" проведет свой второй матч в групповом этапе Лиги чемпионов. Его соперником станет французский "Лион". Команды выйдут на поле "Стад де Лион" в 22.00 по киевскому времени.

Смотреть матч Лион - Шахтер онлайн можно на телеканале "Футбол 1".

Лион - Шахтер: прогноз букмекеров

После непростого домашнего матча с немецким "Хоффенхаймом", в котором "горняки" с трудом добыли ничейный результат в концовке игры, команде Паулу Фонсеки предстоит встретиться с еще более грозным соперником.

Примечательно, что сам "Лион" в первом туре сотворил сенсацию, обыграв в гостях "Манчестер Сити" и еще больше повысив интригу в группе F - борьба за выход в весеннюю часть сезона ожидается крайне упорная.

В пользу украинской команды наверняка сыграет тот факт, что "Лиону" придется выступать без поддержки своих болельщиков, при пустых трибунах. Французский клуб наказан за проявления расизма и беспорядки на матче Лиги Европы прошлого сезона против ЦСКА.

Впрочем, даже это не повлияло на мнение аналитиков букмекерских контор, которые определились в вопросе, кто фаворит матча Лион - Шахтер. Так, специализированный портал BetExplorer собрал данные более чем 20 ведущих букмекерских контор мира и вывел средний коэффициент. На победу французов ставки принимаются из расхода 1,84 к 1, на ничью - 3,81 к 1, а на победу горняков - 4,33 к 1.

Составы команд на матч Лион - Шахтер

Общая трансферная стоимость всех футболистов "Лиона", по данным сайта Transfermarkt, более чем в три раза превышает стоимость игроков "Шахтера". Так состав французов оценивается в 338,75 миллиона евро, а украинского клуба – 103 миллиона.

При этом самым дорогим футболистом "горняков" считается полузащитник Марлос (11 миллионов евро), а у "львов" - хавбек Набиль Фекир (60 миллионов).

Обе команды подходят к противостоянию без видимых кадровых проблем. У "Лиона" из-за травмы будет отсутствовать только Мартен Терье, молодой талантливый полузащитник, пополнивший состав команды летом этого года. Других проблем подопечные Брюно Женезьо не испытывают – команда находится в хорошей форме.

Тренер горняков Паулу Фонсека не взял в состав делегации на матч с "Лионом" Ивана Ордеца, Дентиньо и Вячеслава Танковского. Других травм или дисквалификаций в стане "оранжево-черных" нет. Зато в обойму попали недавно восстановившиеся после травм бразильцы Кайоде и Веллингтон Нем.

Статистика

До сих пор "Шахтер" и "Лион" не встречались на футбольном поле, однако в целом "Шахтер" имеет положительную статистику в матчах с французскими коллективами - 13 поединков, из них 7 побед, 2 ничьи и 4 поражения, разница мячей 17-13.

Правда, и у "Лиона" положительный баланс в играх с украинскими клубами - 4 матча, в которых зафиксировано 3 победы, 1 ничья, разница мячей 5-0.

Цитаты

Бруно Женезьо, главный тренер "Лиона": "Физическая подготовка, концентрация, техника - это основные залоги успеха в матчах Лиги чемпионов. Это самый престижный турнир в Европе, главный. Здесь не бывает мелочей, все важно. Я надеюсь, что отсутствие опыта у наших молодых игроков никак не повлияет на завтрашний матч. У "Манчестер Сити" мы смогли выиграть, а это очень опытная команда. Почему бы нам не попробовать выиграть?! Мы играем для публики, а при пустых трибунах - такое впечатление, что это тренировка. Но нам нужно любой ценой набрать три очка. И мы будем стремиться только к этому. Завтра будет очень важная игра".

Паулу Фонсека, главный тренер "Шахтера": "У нас были проблемы с обороной в предыдущей игре Лиги чемпионов с "Хоффенхаймом", но мы их постарались решить. Сейчас у нас совершенно новый соперник и, соответственно, совершенно новые задачи. Постараемся их выполнить. Если говорить о "Лионе", то я бы не хотел его сравнивать с кем-то. "Лион" сам по себе очень силен, он обладает отличным подбором индивидуально сильных техничных игроков. Об этом, в частности, говорят результаты команды в последнее время".

Жуниор Мораес, нападающий "Шахтера": "Всегда важно изучать соперника, важно изучать его сильные и слабые стороны. Получилось ли у нас изучить нынешнего соперника? Посмотрим на это во вторник..."

Набиль Фекир, полузащитник "Лиона": "Из "Шахтера" ушло много игроков, но все равно эта команда известна своим стилем и техническими качествами футболистов. Они немного похожи на нас. Мы будем очень мотивированы на каждый матч в Лиге чемпионов. Матч против "Манчестер Сити" многое дал нам, и мы должны показать ту же самоотдачу и настрой".