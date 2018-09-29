Ярмоленко сделал голевой пас в победной игре "Вест Хэма" против "Манчестер Юнайтед"

Матч завершился со счетом 3:1.

В Лондоне завершился матч 7-го тура чемпионата английской Премьер-лиги, в котором "Вест Хэм" принимал "Манчестер Юнайтед" и обыграл соперника.

Игра завершилась со счетом 3:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Ярмоленко забил второй гол своей команды в этом матче. На 43-й минуте украинец получил мяч рядом с линией штрафной, переложил под рабочую левую и пробил в направлении ворот, а мяч, рикошетом от ноги Линделефа, влетел в ближнюю от де Хеа девятку. Однако, через некоторое время Линделефа признали автором гола в свои ворота.

После этого гола счет стал 2:0 в пользу Вест Хэма. После перерыва команды еще по разу обменялись точными ударами.

Таким образом, Вест Хэм набрал 7 очков и переместился с 17-го на 12-е место в таблице. А "Манчестер Юнайтед" с 10-ю баллами опустился с 7 на 8 место.