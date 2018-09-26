Мариуполь проиграл киевскому Динамо в матче Премьер-лиги

Перенесенная игра 4-го тура завершилась в столице Приазовья со счетом 0:2.

В Мариуполе завершился перенесенный матч 4-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором Мариуполь принимал киевское "Динамо" и уступил сопернику.

Игра завершилась со счетом 0:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч был перенесен с августа на конец сентября из-за чрезмерной загруженности обеих команд в еврокубках.

Гости активно начали матч и уже к 25-й минуте оформили комфортное преимущество в два гола.

Уже на 7-й минуте Виктор Цыганков исполнил подачу с углового на левом фланге на ближний угол вратарской, где Беньямин Вербич переправил его в сетку ударом головой - 0:1. А на 25-й минуте Цыганков уже сам уверенно реализовал пенальти за игру рукой игрока "Мариуполя" в предыдущем эпизоде - когда тот заблокировал рукой удар Гармаша.

В дальнейшем киевлянам не составило труда сохранить уверенное преимущество.

Таким образом, киевляне набарали 20 баллов и приблизились к донецкому "Шахтеру" - 24 очка, сравнявшись с главным соперником по количеству проведенных матчей в УПЛ.

У "Мариуполя" пока на счету 10 набранных очков и команда занимает 9-е место.