Мораес: был бы рад играть за сборную Украины

Бразильский форвард "Шахтера" заявил, что он и его семья счастливы в Украине и он не против выступать за национальную команду страны.

Бразильский форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес заявил, что не против выступать за сборную Украины.

"Сборная Украины – очень хорошая команда с великолепными игроками. Я и моя семья очень любим Украину. Нам очень хорошо тут. Это было очень важное решение для меня - остаться в Украине. Вся моя семья полностью тут адаптирована. Поэтому играть за сборную Украины - возможно, было бы неплохо для меня, я был бы рад, но, в любом случае, это зависит от многих факторов. И не только я принимаю решение", – сказал Мораес в комментарии пресс-службе "Шахтера".

Напомним, что в сборной Украины уже выступает один натурализованный бразилец – Марлос.

В свою очередь Мораес играет в чемпионате Украины с 2011 года. Форвард защищал цвета донецкого "Металлурга", киевского "Динамо", а летом 2018 года перешел в "Шахтер". Также нападающий играл за ЦСКА (София) и китайский "Тяньцзинь".