Моуриньо согласился на год тюрьмы из-за неуплаты налогов
15:44, 04 сентября 2018Футбол
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Португальский тренер получит условный срок и избежит реального заключения.
Моуриньо получит условный срок и не будет сидеть в тюрьме / REUTERS
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью осужден на один год условно за неуплату налогов в Испании.
Ранее португалец утаил от испанских налоговиков 3,3 миллиона евро, который он получил за права на использование своего имиджа, сообщает Спорт-Экспресс со ссылкой на Mundo Deportivo.
Это произошло в период его работы в "Реале" в 2011 и 2012 годах.
Ранее сообщалось, что Моуринью признал нарушения и согласился выплатить штраф в размере 669 323 евро. Проблемы с испанской налоговой службой возникли у Лионеля Месси, Криштиану Роналду и других игроков, выступавших в Испании.
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