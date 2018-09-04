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Моуриньо согласился на год тюрьмы из-за неуплаты налогов

15:44, 04 сентября 2018
Футбол
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Моуриньо получит условный срок и не будет сидеть в тюрьме / REUTERS

Ранее португалец утаил от испанских налоговиков 3,3 миллиона евро, который он получил за права на использование своего имиджа, сообщает Спорт-Экспресс со ссылкой на Mundo Deportivo.

Это произошло в период его работы в "Реале" в 2011 и 2012 годах.

Ранее сообщалось, что Моуринью признал нарушения и согласился выплатить штраф в размере 669 323 евро. Проблемы с испанской налоговой службой возникли у Лионеля Месси, Криштиану Роналду и других игроков, выступавших в Испании.

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Теги: #неуплата налогов#Жозе Моуриньо