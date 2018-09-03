Бразилец Роналдо стал владельцем и президентом испанского Вальядолида

Роналдо приобрел 51% акций клуба за 30 миллионов евро и стал владельцем испанской команды.

Двукратный обладатель "Золотого мяча", чемпион мира по футболу 2002 года бразилец Роналдо стал новым президентом испанского клуба «Вальядолид».

Он приобрел 51% акций клуба за 30 миллионов евро и стал владельцем испанской команды, сообщает официальный твиттер "Вальядолида".

Читайте такжеБразилец Роналдо станет владельцем клуба высшей лиги Испании

«Футбол – моя страсть. У нас есть все, чтобы достигать наших целей, мы хотим не просто остаться в Примере, но и большего. Мы стремимся создать конкурентоспособную команду и быть максимально прозрачными для наших болельщиков. Мы хотим максимального участия фанатов в жизни клуба. Ждем ваших идей, предложений и критики. Я хочу, чтобы вы были настоящим и будущим «Вальядолида», – отметил Роналдо после своего назначения.

После трех туров чемпионата Испании "Вальядолид" занимает 16-е место среди 20 участников.