Милевский перешел в венгерскую Кишварду

Соглашение с украинском футболистом рассчитано на один сезон.

Венгерский клуб «Кишварда» заключил контракт с экс-игроком сборной Украины Артемом Милевским. Соглашение заключено сроком на один сезон, сообщает официальный сайт клуба. В начале нынешнего сезона Милевский покинул белорусский клуб "Динамо" (Брест) и с тех пор оставался свободным агентом. Новая команда Милевского замыкает турнирную таблицу чемпионата Венгрии - 12-е место и 2 набранных очка в 6 матчах.

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