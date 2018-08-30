Милевский перешел в венгерскую Кишварду
18:58, 30 августа 2018Футбол
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Соглашение с украинском футболистом рассчитано на один сезон.
Милевский нашел себе новую команду / kisvardafc.hu
Венгерский клуб «Кишварда» заключил контракт с экс-игроком сборной Украины Артемом Милевским.
Соглашение заключено сроком на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.
В начале нынешнего сезона Милевский покинул белорусский клуб "Динамо" (Брест) и с тех пор оставался свободным агентом.
Новая команда Милевского замыкает турнирную таблицу чемпионата Венгрии - 12-е место и 2 набранных очка в 6 матчах.
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