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Милевский перешел в венгерскую Кишварду

18:58, 30 августа 2018
Футбол
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Милевский нашел себе новую команду / kisvardafc.hu

Соглашение заключено сроком на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

В начале нынешнего сезона Милевский покинул белорусский клуб "Динамо" (Брест) и с тех пор оставался свободным агентом.

Новая команда Милевского замыкает турнирную таблицу чемпионата Венгрии - 12-е место и 2 набранных очка в 6 матчах.

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Теги: #Венгрия#Артем Милевский