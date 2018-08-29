Роналду решил приостановить выступления за сборную Португалии

33-летний футболист хочет сконцентрироваться на "Ювентусе".

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду решил приостановить свои выступления за национальную команду, чтобы сосредоточиться на выступлениях за "Ювентус", сообщает oJogo.

6 сентября сборная Португалии в рамках товарищеского матча сразится с Хорватией, а спустя четыре дня португальцы проведут первый матч в Лиге наций против Италии.

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Роналду хочет использовать это время, чтобы лучше адаптироваться в итальянском клубе. Отметим, что Криштиану уже успел провести два матча за "Ювентус" в Серии А, но не сумел отличиться забитыми голами.

Напомним, что Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" этим летом из "Реала" за 112 миллионов евро. В составе сборной Португалии футболист провел 154 матча и забил рекордные 85 голов.