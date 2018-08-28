Киевское Динамо не смогло обыграть Аякс и выбыло из Лиги чемпионов

Игра в Киеве завершилась вничью - 0:0.

На столичном НСК "Олимпийский" завершился ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где киевское "Динамо" принимало амстердамский "Аякс".

Матч завершился вничью - 0:0, сообщает официальный сайт соревнований.

"Аякс" имел большое преимущество на протяжении всего матча, не реализовал пенальти в начале игры, игрокки команды попадали в штангу, а в некоторых эпизодах "Динамо" выручал голкипер Бойко.

Ранее, в первом матче, "Динамо" проиграло в Амстердаме со счетом 1:3 и по сумме двух матчей выбыло из розыгрыша турнира.

Таким образом, в самом престижном еврокубке в нынешнем сезоне 2018/19 Украину будет представлять только чемпион страны донецкий "Шахтер".