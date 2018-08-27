Хацкевич перед игрой Динамо - Аякс: с шашками наголо никто не побежит

В матче с "Аяксом" динамовцам нужны агрессия и прессинг с первых минут игры, считает главный тренер вице-чемпионов Украины.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился ожиданиями от предстоящего ответного поединка плей-офф Лиги чемпионов против "Аякса", который состоится завтра в Киеве.

На пресс-конференцию, которая традиционно проходит за сутки до матча, наставник пришел вместе с полузащитником киевлян Виктором Цыганковым. В этот раз общение СМИ с представителями клуба оказалось очень коротким - пресс-конференция длилась около 5 минут.

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"Как прокомментирую то, что нам нужно забивать минимум два мяча? На предыдущем этапе Лиги чемпионов мы дважды забили «Славии» в Киеве. Кроме того, учитывайте, что и команда соперника тоже готовится к ответному матчу. Что касается нас, то мы, конечно, видоизменим рисунок игры. Прежде всего, нам нужны агрессия и прессинг с первых минут. Нельзя при этом забывать об обороне, ведь группа атаки у «Аякса» достаточно сильна. Так что с шашками наголо вперед никто не побежит - мы не имеем права оголять свои тылы. Как всё будет на деле, увидим завтра, а пока могу сказать лишь то, что изменения в нашей игре будут тактического плана", - отметил Хацкевич.

Также главный тренер киевлян прокомментировал информацию о том, что нападающий Артем Беседин может пропустить ответный матч.

"У Артема действительно есть определенные проблемы со здоровьем. Все дни после первого матча с «Аяксом» он тренировался по индивидуальной программе, но сегодняшнюю тренировку попробует начать уже в общей группе. После этого занятия и примем решение относительно участия Беседина в матче", - сказал Александр Хацкевич, которого цитирует сайт "Динамо от Шурика".

Напомним, ответная игра "Динамо" - "Аякс" состоится во вторник в 22.00 на НСК "Олимпийский" в Киеве. В первом поединке "Аякс" победил - 3:1.