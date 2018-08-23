Умер легендарный волынский футболист Андрей Федецкий

У Федецкого было прозвище «Волынский Марадона».

В вечность отошел бомбардир «золотого» состава футбольного клуба «Волынь» Андрей Федецкий.

Он является лучшим бомбардиром (наряду с Владимиром Диким) в истории луцкой «Волыни», где и провел большую часть карьеры — 91 гол за более чем 540 игр, сообщает Волынь Post.

Также он выступал за харьковский «Металлист» и холмовскую «Гвардию».

У Андрея Федецкого было прозвище «Волынский Марадона».

Также он является отцом Артема Федецкого, волынского футболиста, который выступает за львовские «Карпаты».

Осенью Андрею Федецкому должно было исполниться 60 лет.