Умер легендарный волынский футболист Андрей Федецкий
11:49, 23 августа 2018Футбол
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У Федецкого было прозвище «Волынский Марадона».
Федецкий умер на 60-м году жизни / sportarena.com
В вечность отошел бомбардир «золотого» состава футбольного клуба «Волынь» Андрей Федецкий.
Он является лучшим бомбардиром (наряду с Владимиром Диким) в истории луцкой «Волыни», где и провел большую часть карьеры — 91 гол за более чем 540 игр, сообщает Волынь Post.
Также он выступал за харьковский «Металлист» и холмовскую «Гвардию».
У Андрея Федецкого было прозвище «Волынский Марадона».
Также он является отцом Артема Федецкого, волынского футболиста, который выступает за львовские «Карпаты».
Осенью Андрею Федецкому должно было исполниться 60 лет.
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