Тренировку Шахтера посетил полузащитник Манчестер Юнайтед

Бразилец Фред соскучился по своей бывшей команды и прилетел в Киев.

Бывший игрок донецкого "Шахтера" а ныне полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" бразильский футболист Фред сегодня утром неожиданно побывал на тренировке чемпионов Украины.

"Скучали? Фред побывал в гостях у «Шахтера» на сегодняшней тренировке!", - подписано фото, где в обнимку стоят Фред и главный тренер команды Жозе Моуриньо на официальной страничке ФК "Шахтер" в Instagram.

Фред выступал за "Шахтер" с 2013 по 2018 годы и провел за команду 101 официальную игру.

В составе горняков трижды становился чемпионом Украины, трижды выигрывал Кубок Украины и четырежды - Суперкубок Украины.

5 июня 2018 года английский клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о достижении соглашения с «Шахтёром» о трансфере Фреда. 21 июня трансфер был завершён, Фред подписал с клубом 5-летний контракт. Сумма трансфера составила 47 млн фунтов