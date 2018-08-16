Тренер "Зари" Вернидуб: нам ничего не остается, как забивать в гостях, чтобы уравнять шансы

Наставник луганчан рассказал о том, за счет чего можно добиться успеха в выездном матче еврокубка в Португалии.

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб поделился мнением о предстоящей ответной игре 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против португальской «Браги».

- Говорил еще в Запорожье, что шансы равные. Понимаю, что играем на выезде и будет намного сложнее, но мы к этому готовы, - начал тренер луганчан, сообщает официальный сайт ФК "Заря".

На замечание о том, что «Брага» забила гол на выезде и теперь у португальцев больше шансов на проход дальше, тренер заметил:

- Нам ничего не остается, как забивать тут, чтобы уравнять шансы.

А на вопрос о том, чем «Брага» вас больше удивила: индивидуальной игрой или коллективной, отметил:

- «Брага» очень сильна как в индивидуальном плане, так и в командном духе.

Прежде всего, мне нравится «Брага» тем, что у них очень сильная дисциплина на поле. Плюс, очень здорово команда перестраивается из обороны в атаку. Если играется схема 4-2-3-1, то при атаке они перестраиваются в 3-4-3.

Из игроков могу отметить Орту, Диего Соузу, который забил два мяча команде «Насьонал» и конечно же Раул Силва, Секейра. В целом все очень сильны индивидуально.

«Брага» играет дома, при своих болельщиках и они будут обязаны показать очень хорошую игру, отблагодарив тем самым своих фанатов. Но мы к этому готовы.

На вопрос, какие слабые стороны вы обнаружили в игре «Браги», Вернидуб ответил:

- Я думаю, у каждой команды есть слабые стороны. Сегодня я не хочу об этом говорить. Дождемся завтрашнего дня и все увидим. Слабые стороны есть как у «Браги», так и у «Зари». Главное – эту слабость использовать в нашу пользу.

А на вопрос, понравился ли вам стадион «Браги», заметил:

- Стадион тут просто шикарный. Я не ожидал, что можно в горе сделать такой стадион. Я удивлен и мне очень понравилась эта арена.

Как сообщал УНИАН, ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА "Брага" - "Заря" состоится в четверг, 16 августа, в Португалии. Первый матч состоялся ровно неделю назад в Запорожье, 9 августа, и завершился вничью - 1:1. Таким образом, "Зарю" устроит только результативная ничью (2:2, 3:3 и т.д.) или победа.