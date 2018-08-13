Руни выдал гениальные 10 секунд в концовке игры - спас свои ворота и помог забить в чужие (видео)

12:48, 13 августа 2018
Футбол
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Уэйн Руни / REUTERS

В компенсированное арбитром время при счете 2:2 команда Уэйна Руни бросила все силы в атаку, на подачу углового пошел даже вратарь. Игроки "Орландо" выбили мяч и организовали контратаку, которая должна была завершиться голом в пустые ворота. Однако Руни совершил невероятный рывок, сумел догнать соперника и в классном подкате отобрал мяч. Сразу же после этого бывший лидер "МЮ" еще и выдал длинную диагональную передачу, которая стала голевой.

"ДС Юнайтед" одержал невероятную победу - 3:2. 

Напомним, что легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни в июне этого года сменил английский "Эвертон" на американский "ДС Юнайтед".

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Теги: #Уэйн Руни#MLS