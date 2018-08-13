Руни выдал гениальные 10 секунд в концовке игры - спас свои ворота и помог забить в чужие (видео)

Легендарный форвард "МЮ" теперь зажигает в североамериканской лиге MLS.

Форвард "ДС Юнайтед", выступающей в североамериканской лиге MLS, британец Уэйн Руни стал героем концовки поединка против "Орландо".

В компенсированное арбитром время при счете 2:2 команда Уэйна Руни бросила все силы в атаку, на подачу углового пошел даже вратарь. Игроки "Орландо" выбили мяч и организовали контратаку, которая должна была завершиться голом в пустые ворота. Однако Руни совершил невероятный рывок, сумел догнать соперника и в классном подкате отобрал мяч. Сразу же после этого бывший лидер "МЮ" еще и выдал длинную диагональную передачу, которая стала голевой.

"ДС Юнайтед" одержал невероятную победу - 3:2.

Напомним, что легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни в июне этого года сменил английский "Эвертон" на американский "ДС Юнайтед".