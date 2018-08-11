Каталонский защитник Пике объявил об уходе из сборной Испании

В составе национальной команды Испании Пике стал чемпионом мира-2010 и чемпионом Европы-2012.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике объявил о завершении международной карьеры, сообщает испанская AS.

«Я разговаривал с Луисом Энрике неделю или две назад и сообщил ему, что принял взвешенное решение. Это была красивая история, но теперь я сосредоточусь на «Барселоне». Чем дольше я останусь в клубе, тем лучше», – сказал 31-летний каталонец.

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Пике дебютировал за сборную 11 февраля 2009 года в товарищеском матче против Англии (2:0). Всего он сыграл за национальную команду 102 матча, забил 5 голов, одержал 73 победы, 15 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений.

С "Фурией Рохой" Пике выиграл чемпионат мира-2010 в ЮАР и Евро-2012 в Украине и Польше.