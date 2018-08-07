Сегодня Динамо стартует в новом розыгрыше Лиги чемпионов

Киевляне начнут свой турнирный путь в Праге.

Во вторник, 7 августа, вице-чемпион Украины киевское «Динамо» начнет свой турнирный путь в Лиге чемпионов-2018/19. Киевляне проведут первый матч 3-го квалификационного раунда турнира в Праге против «Славии».

В новом сезоне команда Александра Хацкевича пока только побеждает, причем, с одинаковым счетом – 1:0. Минимального преимущества хватило киевлянам для двух побед над «Шахтером» (сначала в Суперкубке, затем – в чемпионате), а также над «Ворсклой» и ФК «Львов».

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«Славия» также одержала три победы в трех стартовых турах чемпионата Чехии, но гораздо результативнее – с общим счетом 10:1.

В последний раз «Динамо» пробивалось в групповой этап Лиги чемпионов два года назад, а «Славия» - в 2007 году.

Уже известно, что победитель двухматчевой дуэли "Славия" - "Динамо" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграет с сильнейшим в паре "Стандард" - "Аякс".

Матч "Славия" - "Динамо" можно будет посмотреть в прямой трансляции на телеканале "2+2", а также на сайте УНИАН.

Начало игры - в 20.30 по киевскому времени.