Шовковский может пополнить тренерский штаб сборной Украины - СМИ

Бывший голкипер "Динамо" Александр Шовковский является одним из претендентов на место ассистента главного тренера сборной Украины.

Экс-голкипер «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский может пополнить тренерский штаб сборной Украины.

Об этом сообщает «Команда №1».

«Скоро вы все узнаете», – прокомментировал возможные изменения в тренерском штабе сборной ее наставник Андрей Шевченко.

Напомним, что за сборную Украины Александр Шовковский провел 92 матча. После окончания карьеры в декабре 2016 года в качестве тренера он еще нигде не работал.