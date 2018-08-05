Шовковский может пополнить тренерский штаб сборной Украины - СМИ
16:24, 05 августа 2018Футбол
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Бывший голкипер "Динамо" Александр Шовковский является одним из претендентов на место ассистента главного тренера сборной Украины.
Александр Шовковский / xsport.ua
Экс-голкипер «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский может пополнить тренерский штаб сборной Украины.
Об этом сообщает «Команда №1».
«Скоро вы все узнаете», – прокомментировал возможные изменения в тренерском штабе сборной ее наставник Андрей Шевченко.
Напомним, что за сборную Украины Александр Шовковский провел 92 матча. После окончания карьеры в декабре 2016 года в качестве тренера он еще нигде не работал.
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