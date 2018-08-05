Шовковский может пополнить тренерский штаб сборной Украины - СМИ

16:24, 05 августа 2018
Футбол
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Александр Шовковский / xsport.ua

Об этом сообщает «Команда №1»

«Скоро вы все узнаете», – прокомментировал возможные изменения в тренерском штабе сборной ее наставник Андрей Шевченко.

Напомним, что за сборную Украины Александр Шовковский провел 92 матча. После окончания карьеры в декабре 2016 года в качестве тренера он еще нигде не работал.

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Теги: #сборная Украины по футболу#Александр Шовковский