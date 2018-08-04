Заря сыграла в ничью с Черноморцем в матче УПЛ (видео)

21:23, 04 августа 2018
Футбол
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"Заря" - "Черноморец" - 1:1 / facebook.com/FCZoryaLuhansk

В Запорожье состоялся матч 3-го тура Премьер-лиги, в котором «Заря» сыграла вничью с «Черноморцем». Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

На 23-й минуте новичок «Зари» Рафаэль замкнул подачу с угла поля, открыв счет в матче. Одесситы сравняли счет на 59-й минуте: полузащитник «Черноморца» Алексей Савченко идеально исполнил штрафной.

После 3-х туров у "Зари" и "Черноморца" по 4 очка. Они соседи по турнирной таблице (4-5 места).

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Теги: #УПЛ-2018/19