Заря сыграла в ничью с Черноморцем в матче УПЛ (видео)

После 3-х туров команды являются соседями по таблице.

В Запорожье состоялся матч 3-го тура Премьер-лиги, в котором «Заря» сыграла вничью с «Черноморцем». Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

На 23-й минуте новичок «Зари» Рафаэль замкнул подачу с угла поля, открыв счет в матче. Одесситы сравняли счет на 59-й минуте: полузащитник «Черноморца» Алексей Савченко идеально исполнил штрафной.

После 3-х туров у "Зари" и "Черноморца" по 4 очка. Они соседи по турнирной таблице (4-5 места).