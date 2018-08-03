В Одессе после матча Лиги Европы по футболу в полицию доставили 8 фанатов

После окончания матча группа болельщиков «Мариуполя» прорвалась в фанзону команды соперника - шведского «Юргордена». Завязалась потасовка, которую пресекли правоохранители.

В Одессе вчера поздно вечером после матча второго квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между украинским «Мариуполем» и шведским «Юргорденом» в полицию были доставлены 8 фанатов.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, правопорядок во время проведения матча обеспечивали более 600 сотрудников полиции и Нацгвардии.

В связи с близостью зоны боевых действий УЕФА не разрешил проводить встречу в городе у Азовского моря, поэтому она прошла в Одессе, на стадионе «Черноморец».

«С болельщиками активно работала полиция диалога. Таким образом, удалось предотвратить конфликт, назревавший между болельщиками. Незначительные нарушения были локализованы правоохранителями на начальной стадии», - сказали в отделе.

Однако после окончания матча группа болельщиков «Мариуполя» прорвалась в фанзону команды соперника. Завязалась потасовка, которую пресекли правоохранители.

«Восемь участников конфликта были доставлены в Приморский отдела полиции для составления административных протоколов по ст. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП.

Напомним, вчера «Мариуполь» в Одессе обыграл шведский «Юргорден» со счетом 2:1.