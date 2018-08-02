Четыре игрока "Шахтера" отсутствовали в основной группе на тренировке перед игрой с "Динамо"

16:47, 02 августа 2018
Футбол
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Горняки продолжают подготовку к матчу с киевским &quot;Динамо&quot; / shakhtar.com

Утром «горняки» провели очередную тренировку на базе в Святошино, сообщет официальный сайт горняков.

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Сессия включала квадраты и работу над тактикой.

В общей группе отсутствовали Дентиньо, Сергей Кривцов, Иван Ордец и Оларенважу Кайоде.

КАк сообщал УНИАН, игра «Динамо» – «Шахтер» состоится 3 августа в 19:00 на НСК «Олимпийский». Прямая трансляция – на телеканале 2+2.

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Теги: #ФК Шахтер#Динамо Киев#УПЛ-2018/19