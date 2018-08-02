Четыре игрока "Шахтера" отсутствовали в основной группе на тренировке перед игрой с "Динамо"
16:47, 02 августа 2018Футбол
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Дентиньо, Сергей Кривцов, Иван Ордец и Оларенважу Кайоде тренируются по индивидуальной программе.
Горняки продолжают подготовку к матчу с киевским "Динамо" / shakhtar.com
Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к центральному матчу третьего тура украинской футбольной Премьре-Лиги с киевским «Динамо».
Утром «горняки» провели очередную тренировку на базе в Святошино, сообщет официальный сайт горняков.
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Сессия включала квадраты и работу над тактикой.
В общей группе отсутствовали Дентиньо, Сергей Кривцов, Иван Ордец и Оларенважу Кайоде.
КАк сообщал УНИАН, игра «Динамо» – «Шахтер» состоится 3 августа в 19:00 на НСК «Олимпийский». Прямая трансляция – на телеканале 2+2.
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