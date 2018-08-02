Ребров: новость о моем возвращении в Динамо - ерунда
15:39, 02 августа 2018Футбол
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По словам Сергея Реброва, ложный слух распускают специально перед матчем "Динамо" с "Шахтером".
Сергей Ребров / fcdynamo.kiev.ua
Экс-тренер «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал информацию о своем возможном возвращении в киевский клуб, которая появилась сегодня утром в СМИ.
«Это ерунда. Такие инсинуации распускают специально перед матчем «Динамо» с «Шахтером». У меня не было разговоров с президентом «Динамо» Игорем Суркисом на эту тему. Он не предлагал мне никаких должностей в структуре клуба», - сказал Ребров, которого цитирует 1927.kiev.ua.
Напомним, Сергей Ребров был главным тренером «Динамо» с 2014-го по 2017 год, выиграл с командой два чемпионата Украины и вывел команду в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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