Игрок "Динамо" Дерлиз Гонсалес заключил контракт с бразильским "Сантосом"
16:05, 31 июля 2018Футбол
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Фото футболиста, подписывающего контракт, уже опубликовано на клубной страничке в соцсети.
Дерлис Гонсалес покинул киевское "Динамо" / xsport.ua
24-летний парагвайский легионер киевского "Динамо" Дерлиз Гонсалес подписал контракт с бразильским "Сантосом".
Фото игрока, подписывающего контракт, уже появилось в клубном аккаунте "Сантоса" в Facebook.
Деталей констракта ни "Сантос", ни "Динамо" пока не обнародовали. Ранее же была информация о том, что игрок перейдет в бразильский клуб в аренду, сроком на 1 год.
Ранее Гонсалес также обнародовал свои условия контракта с "Динамо", согласно которому он получал 110 тысяч долларов в месяц. Игрок не хотел терять в зарплает после перехода в бразильский клуб.
Как сообщает SportArena, после завершения перехода парагвайца должен состояться обратный трансфер в Динамо вингера Витор Буэно, который уже находится в Киеве.
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