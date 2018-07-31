Игрок "Динамо" Дерлиз Гонсалес заключил контракт с бразильским "Сантосом"

Фото футболиста, подписывающего контракт, уже опубликовано на клубной страничке в соцсети.

24-летний парагвайский легионер киевского "Динамо" Дерлиз Гонсалес подписал контракт с бразильским "Сантосом".

Фото игрока, подписывающего контракт, уже появилось в клубном аккаунте "Сантоса" в Facebook.

Деталей констракта ни "Сантос", ни "Динамо" пока не обнародовали. Ранее же была информация о том, что игрок перейдет в бразильский клуб в аренду, сроком на 1 год.

Ранее Гонсалес также обнародовал свои условия контракта с "Динамо", согласно которому он получал 110 тысяч долларов в месяц. Игрок не хотел терять в зарплает после перехода в бразильский клуб.

Как сообщает SportArena, после завершения перехода парагвайца должен состояться обратный трансфер в Динамо вингера Витор Буэно, который уже находится в Киеве.