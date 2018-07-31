Динамо начало подготовку к матчу с Шахтером

Николай Шапаренко после перелома носа будет тренироваться и играть в защитной маске.

Киевское "Динамо" начало подготовку к матчу третьего тура украинской Премьер-лиги против "Шахтера".

Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

После выездной победы над ФК «Львов» футболисты киевского «Динамо» получили день на отдых и в понедельник собрались на своей тренировочной базе в Конча-Заспе, чтобы начать плановую подготовку к матчу с «Шахтером».

Тренировке предшествовала фотосессия для официальных изданий в форме от нового спортивного партнера клуба – компании New Balance. Игроки и тренерский штаб собрались для командного фото, а также позировали для индивидуальных снимков.

Отмечается, что «бело-синие» подходят к «украинскому классико» в отличном настроении и с уверенностью в собственных силах. Все игроки здоровы и настроены на работу.

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В общую группу вернулся Николай Шапаренко, который пропустил матч со "Львовом" из-за перелома носа. Правда, ближайший месяц ему придется тренироваться и играть в защитной маске на лице.

Напомним, 19-летний хавбек сломал нос в столкновении с защитником "Ворсклы" в стартовом туре Премьер-лиги (1:0).

"Динамо" сыграет с "Шахтером" в пятницу, 3 августа, на НСК "Олимпийский". Начало матча в 19:00.

Ранее "Динамо" сообщало о продаже билетов на матчи с "Шахтером" в УПЛ и пражской "Славией" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.