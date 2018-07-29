Ворскла проиграла в УПЛ во втором туре подряд, уступив Олимпику

Единственный гол в начале второго тайма забил нападающий "Олимпика" Виталий Балашов.

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского состоялся матч 2-го тура УПЛ, в котором донецкий "Олимпик" обыграл полтавскую «Ворсклу».

Матч завершился со счетом 1:0, сообщает сайт УПЛ.

На 51-й минуте встречи единственный гол в матче забил Балашов. После паса Дегтярева игрок "Олимпика" вышел один на один с вратарем "Ворсклы", обыграл Шуста и отправил мяч в пустые ворота.

"Олимпик" набрал первые 3 очка в сезоне, а вот "Ворскла" после 2-х туров имеет ноль очков.