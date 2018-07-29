Ворскла проиграла в УПЛ во втором туре подряд, уступив Олимпику
19:13, 29 июля 2018Футбол
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Единственный гол в начале второго тайма забил нападающий "Олимпика" Виталий Балашов.
"Олимпик" (на фото) обыграл "Ворсклу" / facebook.com/fcolympicdonetsk
В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского состоялся матч 2-го тура УПЛ, в котором донецкий "Олимпик" обыграл полтавскую «Ворсклу».
Матч завершился со счетом 1:0, сообщает сайт УПЛ.
На 51-й минуте встречи единственный гол в матче забил Балашов. После паса Дегтярева игрок "Олимпика" вышел один на один с вратарем "Ворсклы", обыграл Шуста и отправил мяч в пустые ворота.
"Олимпик" набрал первые 3 очка в сезоне, а вот "Ворскла" после 2-х туров имеет ноль очков.
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