Игроки "Шахтера" представили новую игровую форму в оригинальном видеоролике

В ролике также снялись олимпийский чемпион по гимнастикке Олег Верняев и покорительница Эвереста Татьяна Яловчак.

Игроки футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) презентовали новую выездную форму команды с помощью оригинального видеоролика.

Вратарь горняков Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко облили шампанским именитых болельщиков клуба, сообщается на You-Tube канале ФК "Шахтер".

В роли гостей вытсупили олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев, первая украинка, которая побывала на самых высоких вершинах всех континентов, покорительница Эвереста Татьяна Яловчак и телеведущий и актер Андрей Бедняков.

Как сообщал УНИАН, в новой форме "Шахтер" выйдет на поле уже в игре 1-го тура УПЛ 2018/19 против черниговской "Десны". Матч состоится завтра, 25 июля, в Чернигове. Начало игры в 19.00.