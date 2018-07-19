Хацкевич о трансферах в летнее межсезонье: Динамо нужны один-два футболиста

Наставник киевлян обозначил проблемные позиции в своей команде.

Главный тренер киевского "Динамо" рассказал о подготовке команды к новому сезону и возможных приобретениях.

Команде нужны один-два игрока на усиление, отметил Александр Хацкевич в комментарии порталу Команда 1.

"На трансферном рынке на данный момент мы выполнили работу процентов на 75. По-прежнему продолжается поиск нападающего. А с учетом того, что команду может покинуть Дерлис Гонсалес, не помешает нам и фланговый полузащитник", - отметил тренер.

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Говоря о задачах команды на сезон, Хацкевич заметил: "Задачи на сезон у Динамо не менялись и никогда не поменяются. Мы должны побеждать во всех турнирах на внутренней арене, а также несмотря на все наши открытые кадровые вопросы, завоевать путевку в групповой раунд Лиги чемпионов".

А говоря о том, устраивает ли формат чемпионата, отметил: "В таком формате УПЛ существует уже третий год. И учитывая реалии украинского футбола, на мой взгляд, это оптимальный на данный момент вариант".

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" заняло в прошлом сезоне УПЛ 2-е место и начнет новый еврокубковый сезон 2018/19 с квалификвции Лиги чемпионов.