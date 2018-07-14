Онлайн-трансляция, ЧМ-2018, матч за 3-е место: Бельгия - Англия - 2:0
Сегодня на чемпионате мира-2018 по футболу проходит предпоследний матч турнира - игра за 3-е место. Встречаются неудачники полуфиналов - сборные Бельгии и Англии.
Стали известны стартовые составы команд.
Cборная Бельгии: 1. Куртуа, 2. Алдервейрелд, 4. Компани, 5. Вертонген, 15. Менье, 6. Витсель, 7. де Брюйне, 17. Тилеманс, 10. Азар Э., 9. Лукаку Р., 22. Шадли Н.
Запасные: 12. Миньоле, 13. Кастельс, 3. Вермален, 20. Боята, 23. Дендокер, 8. Феллаини, 11. Феррейра-Карраско, 14. Мертенс Д., 16. Азар Т., 18. Янузай, 19. Дембеле, 21. Батшуайи
Сборная Англии: 1. Пикфорд, 4. Дайер, 5. Стоунз, 6. Магуайр, 12. Триппьер, 16. Джонс Ф., 3. Роуз, 10. Стерлинг Р., 17. Делф, 21. Лофтус-Чик, 9. Кейн Г.
Запасные: 13. Батленд, 23. Поуп, 2. Уолкер, 15. Кэхилл, 8. Хендерсон, 18. Янг Э., 20. Алли, 22. Александер-Арнольд, 7. Лингард, 11. Варди, 14. Уэлбек, 19. Рашфорд
Добрый день!
1. Матч стартовал. Бельгийцы разыграли мяч с центра поля.
4. ГОООООЛ! 1:0. И уже на 4-й минуте Бельгия выходит вперед!!! Атака левым флангом - прострел в штрафную, и Шадли замыкает передачу ударом с близкого расстояния!!!
9. Разящая контратака бельгийцев! Лукаку тащил мяч, но не заметил совершенно свободного Азара и покатил на де Брюйне в борьбу. Потеря.
12. Де Брюйне бил с края штрафной, а рикошет дезориентировал Пикфорда! Но кипер успел переложиться и отбить!
15. Лофтус-Чик бил затылком в дальний угол после навеса справа - Куртуа даже не пришлось прыгать для того, чтобы поймать мяч.
17. Лукаку принимал мяч в штрафной после роскошной трехходовки бельгийцев! Но Ромелу запутался в ногах и не справился с обработкой.
21. Подача корнера на голову Магуайра и удар головой в створ! Прямо в Куртуа.
24. Стерлинг затянул с ударом, но выкатил мяч на Кейна, а тот не попал в цель с линии штрафной.
32. Азар на полном ходу принял мяч, влетел с ним в штрафную и мощно пробил! Стоунз успел подставить ногу!
37. Шадли получил травму - потянул заднюю поверхность бедра.
40. Замена у Бельгии. Вместо Шадли выходит Вертонген.
45. Последние пять минут первого тайма Бельгия провела в атаке, однако не доводила свои действия до логического завершения - удара по воротам.
ПЕРЕРЫВ
46. Перед началом второго тайма - две замены у Англии. Лингард меняет Роуза, а Рашфорд вышел вместо Стерлинга.
52. Стоунз заработал предупреждение, сорвав контрвыпад бельгийцев - опасно атаковал набравшего ход Азара.
54. Опасно у ворот Бельгии! Лингард бухнул мяч в район вратарской площади, где Кейну не хватило считанных сантиметров, чтобы затолкнуть сферу в ворота с трех метров.
56. Ответ бельгийцев! Де Брюйне отправил мяч вперед на Лукаку, но Пикфорд вовремя кинулся к мячу и опередил чернокожего форварда.
60. Замена у Бельгии. Вместо Лукаку на место форварда выходит Мертенс.
67. Серия навесов англичан в штрафную соперника, однако адресатов эти подачи не нашли.
70. Моментище у сборной Англии!!! Дайер набрал с мячом хорошую скорость, сыграл в стеночку с Рашфордом и вышел один на один с вратарем. Британец решил мягко перебросить Куртуа, и это ему почти удалось - мяч с самой летночки выбил защитник!
73. Дайер на этот раз пробил головой после скидки Лингарда - мяч ушел рядом со штангой.
74. Магуайр бьет головой после "стандарта" - тоже немного мимо.
77. Предупреждение Магуайру.
78. Замена у Бельгии. Дембеле вышел вместо Тилеманса.
79. Образцовая контратака бельгийцев, которые в три-четыре паса прошли все поле. С ударом Менье не без труда справился Пикфорд.
82. ГООООООООЛ!!!! Азар!!! 2:0.
83. Еще одна контратака сборной Бельгии на этот раз увенчалась голом. Де Брюйне нашел Азара, который вырвался на свободное пространство и прошил Пикфорда сильным ударом в ближний угол!
84. Замена у Англии. Деле Алли вместо Лофтуса-Чика.
86. Азар загубил очень перспективную контратаку Бельгии, отдав слишком слабый пас на Де Брюйне.
90. Арбитр добавил три минуты.
90+3. Предупреждение Витселю.
МАТЧ ОКОНЧЕН!
Сборная Бельгии обыграла англичан - 2:0 - и завоевала бронзовые медали ЧМ-2018.
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