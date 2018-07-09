ФФУ выразила поддержку Виде и обратилась с пояснениями к ФИФА и УЕФА

"Лозунг "Слава Украине!" не содержит никакого негативного смысла", - говорится в заявлении Федерации футбола Украины.

ФФУ обнародовала заявление в поддержку футболиста сборной Хорватии и экс-игрока "Динамо" (Киев) Домагоя Виды, который снял видео со словами «Слава Украине!» после победы над Россией в матче ЧМ-2018.

"Федерация футбола Украины, как и миллионы украинских болельщиков, возмущена началом травли игрока национальной сборной Хорватии по футболу и бывшего игрока ФК «Динамо» (Киев) Домагоя Виды, которая началась в России после того, как он обнародовал видеопоздравление «Слава Украине!».

В этой ситуации мы занимаем четкую и бескомпромиссную позицию: футболист, который много лет выступал за легендарный украинский клуб и заслужил почет его болельщиков, имеет право выразить признательность и уважение к Украине и нашим болельщикам! Никакие дисциплинарные правила ФИФА не содержат нормы, которая бы запрещала такие действия.

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Лозунг «Слава Украине!» является приветствием, чествованием памяти погибших, патриотическим символом независимости, свободы и свободолюбия украинского народа, а также лозунгом, который часто используется украинскими болельщиками для подбадривания своих команд во время матчей. В то же время этот лозунг не содержит никакого негативного или оскорбительного содержания, как и другие подобные лозунги, например, «Слава Хорватии!» или «Слава Франции!».

Несмотря на это, Федерация футбола Украины и ее президент Андрей Павелко считали необходимым поддержать Домагоя Виду и оперативно направили обращение в ФИФА с соответствующим пояснением относительно лозунга «Слава Украине!», а также в УЕФА с просьбой поддержать позицию ФФУ в ФИФА. На многочисленные просьбы журналистов и болельщиков добавляем копию этих обращений.

От имени всей футбольной общественности Украины выражаем Домагою Виде благодарность за публичное проявление уважения к Украине и поздравляем с выходом сборной в полуфинал чемпионата мира-2018", - говорится в заявлении ФФУ.

Как сообщал УНИАН, сборная Хорватии обыграла россиян в четвертьфинале ЧМ-2018. После игры Домагой Вида и бывший игрок хорватской сборной и "Динамо" (Киев) Огнен Вукоевич сняли видео со словами "Слава Украине!", которое вызвало бурную реакцию в России.