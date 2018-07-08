Венгерский Ференцварош подписал контракт с украинцем Петряком из Шахтера

По сведениям СМИ, клуб из Будапешта подписал игрока на 1 год.

Венгерский "Ференцаварош" подписал полузащитника "Шахтера" Ивана Петряка.

Об этом сообщает официальный сайт венгерского клуба.

Детали соглашения" Ференцварош" не раскрыл. По сведениям журналистов телеканала "Футбол 1", украинец будет играть в Венгрии на правах аренды сроком на один год.

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24-летний Иван Петряк пребывает на контракте у "Шахтера" уже третий год. Сезон-2016/17 он провел в аренде в "Заре", а вот в минувшем сезоне выступал за "Шахтер", но игроком основы не был, проведя только 17 матчей и забив 2 гола во всех турнирах.

Прошлый сезон "Ференцварош" завершил на 2-м месте в чемпионате Венгрии, уступив чемпиону "Видеотону" два очка. Команда будет играть в квалификации Лиги Европы.