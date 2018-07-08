Хорватский футболист Вида избежал дисквалификации ФИФА за фразу "Слава Украине!"

Отмечается, что ФИФА вынесла предупреждение игроку хорватской сборной.

ФИФА не стала наказывать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за поведение после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России, а лишь вынесла предупреждение, сообщает британский журналист Associated Press Джеймс Эллингворт в «твиттере».

«Вида не будет дисквалифицирован на полуфинальный матч ЧМ-2018 против Англии. Он получил только формальное предупреждение от ФИФА», – написал Элингуорт.

Также журналист добавил скрин со словами представителя ФИФА.

FIFA statement on Croatia's Domagoj Vida and his "glory to Ukraine" video. pic.twitter.com/Tzj1jU2ToW — James Ellingworth (@jellingworth) July 8, 2018

«Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии», - сообщил департамент ФИФА.

Как сообщал УНИАН, после матча Россия - Хорватия 29-летний футболист вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение со словами «Слава Украине!». Позднее Вида заявил, что это видео – скорее шутка, и она была адресована его друзьям по киевскому "Динамо", за которое хорват выступал ранее.

ФИФА, как известно, пресекает различные политические высказывания и акции футболистов.

Сообщалось, что Домагою Виде грозило наказание в виде дисквалификации на два матча и штрафа.