Марадону, показавшего "фак" нигерийцам, вывели со стадиона в неадекватном состоянии

Два средних пальца Диего Марадоны попали в телетрансляцию поединка.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, который смотрел матч Аргентина - Нигерия на трибуне, нестандартно отреагировал на забитый гол аргентинской сборной, который вывел команду в раунд плей-офф.

Легенда мирового футбола начал показывать неприличные жесты, выставив средние пальцы обеих рук. Это случилось после того, как аргентинский защитник Маркос Рохо сделал счет в матче 2:1.

Два средних пальца Марадоны попали в телетрансляцию поединка. К кому обращался легендарный футболист, неизвестно.

После матча появилась информация, что Марадону госпитализировали с повышенным давлением. На кадрах видно как Марадону под руки уводят с Vip-трибуны "Санкт-Петербург Арены".

Video of a clearly struggling #Maradona being helped inside immediately after the game - reports he has since been taken to hospital pic.twitter.com/8IDGRSf4Zd — Joe Morrison (@joefooty) June 26, 2018

Первую помощь легенде футбола оказали на стадионе. Однако уже утром Диего Марадона сообщил, что информация о госпитализации не соответствует действительности.

По словам аргентинца, в перерыве матча ему действительно стало плохо - заболела шея и случилась декомпенсация.

"Хочу всем сказать, что со мной все нормально. Я не нахожусь в больнице, и меня никто не госпитализировал. В перерыве матча с Нигерией у меня сильно заболела шея и я перенес декомпенсацию (сердца). Меня проверил врач и сказал перед вторым таймом идти домой. Однако я хотел остаться, ведь мы рисковали всем. Как я мог уйти? Всех целую, спасибо за поддержку", - написал Марадона в Facebook.

Как сообщал УНИАН, сборная Аргентины в драматичном матче обыграла Нигерию (2:1) и вышла в 1/8 чемпионата мира.