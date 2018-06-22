Началась продажа билетов на матч за Суперкубок Украины

Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в Одессе 21 июля.

В пятницу, 22 июня, стартует продажа электронных билетов на матч за Суперкубок Украины 2018 года между «Шахтером» и «Динамо».

Все желающие смогут приобрести билеты через Интернет на сайте Билетного партнера УПЛ — esport.in.ua, сообщает официальный сайт УПЛ.

«Мы приглашаем всех на праздник футбола в прекрасной Одессе и обещаем яркий и незабываемый футбольный матч между принципиальными соперниками!», — сказал Президент УПЛ Томас Гримм

Цена на билеты — от 90 гривен (на фанатские сектора) до 1700 гривен в скай-боксах. Также есть возможность выкупа всего скай-бокса (с включенным кейтерингом высокого уровня) для просмотра Суперкубка в наиболее комфортных условиях. По приобретению скай-боксов можно обращаться к УПЛ.

Вскоре также начнется продажа бумажных билетов в кассах стадиона «Черноморец» в Одессе и в других точках продажи.

Все билеты будут именными, идентификация будет происходить с помощью штрих-кода. Зрители обязаны будут иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Матч за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится в Одессе 21 июля