Шахтер может подписать форварда Динамо Мбокани

22:37, 13 июня 2018
Футбол
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Также Мбокани интересуются «Трабзонспор», «Брюгге», «Антверпен» и «Андерлехт».

Контракт игрока с «Динамо» истекает 30 июня.

В текущем сезоне Мбокани провел 31 матч, забил 12 голов и сделал 2 голевые передачи. 

Отметим, что, по слухам, "Шахтер" также готов заключить сделку с форвардом "Динамо" Жуниором Мораесом

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Теги: #ФК Шахтер#Дьемерси Мбокани