Шахтер может подписать форварда Динамо Мбокани
22:37, 13 июня 2018Футбол
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Контракт игрока с "Динамо" истекает 30 июня.
«Шахтер» интересуется форвардом «Динамо» Дьюмерси Мбокани, сообщает конголезский ресурс Foot.cd.
Также Мбокани интересуются «Трабзонспор», «Брюгге», «Антверпен» и «Андерлехт».
Контракт игрока с «Динамо» истекает 30 июня.
В текущем сезоне Мбокани провел 31 матч, забил 12 голов и сделал 2 голевые передачи.
Отметим, что, по слухам, "Шахтер" также готов заключить сделку с форвардом "Динамо" Жуниором Мораесом.
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