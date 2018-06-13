Шахтер может подписать форварда Динамо Мбокани

Контракт игрока с "Динамо" истекает 30 июня.

«Шахтер» интересуется форвардом «Динамо» Дьюмерси Мбокани, сообщает конголезский ресурс Foot.cd. Также Мбокани интересуются «Трабзонспор», «Брюгге», «Антверпен» и «Андерлехт». Контракт игрока с «Динамо» истекает 30 июня. В текущем сезоне Мбокани провел 31 матч, забил 12 голов и сделал 2 голевые передачи. Отметим, что, по слухам, "Шахтер" также готов заключить сделку с форвардом "Динамо" Жуниором Мораесом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter