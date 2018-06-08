Австралия объявила о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 в России
03:45, 08 июня 2018Футбол
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Дипломатический бойкот не будет иметь никакого отношения к спортсменам.
Иллюстрация / REUTERS
На чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, официальная делегация от Австралии не приедет.
Об этом заявила глава МИД Австралии Джули Бишоп, передает УП со ссылкой на ESPN.
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Поддерживать игроков от имени государства будет только посол.
Министр отметила, что дипломатический бойкот не будет иметь никакого отношения к спортсменам, а все вопросы относительно выступления команды переадресовала местной федерации футбола.
Ранее официально о дипломатический бойкот ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия, которая не входит в ЕС.
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