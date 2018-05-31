Днепровский "Выбор" проиграл в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

Сильнейший украинский коллектив уступил турецкое "Анталье-Аланье".

В Барселоне (Испания) сегодня проходят матчи 1/8 финала Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, где в одном из матчей украинский "Выбор" (Днепр) проиграл турецкому клубу "Анталия-Алания".

Матч завершился со счетом 2:3, сообщает официальный сайт турнира.

Счет уже на 1-й минуте игры открыл Олег Зборовский, затем соперник сравнял результат и вышел вперед, а на 17-й минуте Иван Константинов вновь сравнял результат - 2:2.

Решающий гол турецкие футболисты забили на 36-й минуте игры.

Ранее, на групповом этапе, наша команда выиграла все три матча. "Выбор" последовательно обыграл BSC Oslo (Норвегия) - 3:0, ACS West Deva (Румыния) - 3:1 и GR Amigos Da Paz (Португалия) - 2:1.

Выбор является действующим чемпионом Украины. В финале чемпионата Украины-2017 команда из Днепра обыграла "Гриффин" (Киев) со счетом 5:3.