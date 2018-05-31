Зидан неожиданно ушел в отставку из Реала

Главный тренер победителя Лиги чемпионов-2018 покинул свой пост.

Зинедин Зидан подал в отставку с поста главного тренера Реала, который возглавлял с января 2016 года.

Об этом 45-летний французский специалист объявил на незапланированной пресс-конференции, проходящей в Мадриде в эти минуты, сообщает SportArena.

Причині отставки пока неясны.

Под руководством французского специалиста Реал стал первым клубом в истории, выигравшим три турнира Лиги чемпионов подряд.