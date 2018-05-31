Зидан неожиданно ушел в отставку из Реала
14:11, 31 мая 2018Футбол
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Главный тренер победителя Лиги чемпионов-2018 покинул свой пост.
Зинедин Зидан внезапно ушел с поста тренера Реала / REUTERS
Зинедин Зидан подал в отставку с поста главного тренера Реала, который возглавлял с января 2016 года.
Об этом 45-летний французский специалист объявил на незапланированной пресс-конференции, проходящей в Мадриде в эти минуты, сообщает SportArena.
Причині отставки пока неясны.
Под руководством французского специалиста Реал стал первым клубом в истории, выигравшим три турнира Лиги чемпионов подряд.
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