Зидан неожиданно ушел в отставку из Реала

14:11, 31 мая 2018
Футбол
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Зинедин Зидан внезапно ушел с поста тренера Реала / REUTERS

Об этом 45-летний французский специалист объявил на незапланированной пресс-конференции, проходящей в Мадриде в эти минуты, сообщает SportArena.

Причині отставки пока неясны.

Под руководством французского специалиста Реал стал первым клубом в истории, выигравшим три турнира Лиги чемпионов подряд.

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Теги: #отставка#Зидан#Реал Мадрид