Где будут жить и что имеют в райдере игроки Реала на финале Лиги чемпионов в Киеве (видео)

12:18, 21 мая 2018
Футбол
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REUTERS

Менеджер отеля рассказал о секретах райдера, прихотях и предрассудках испанской команды. Также стало известно, почему футболисты "Реала" не смогут заказать еду в номер, а список каналов в телевизоре будет строго ограничен, сообщает "Спецкор". 

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Новость в сюжете: Финал Лиги чемпионов в Киеве
Теги: #финал Лиги чемпионов в Киеве#Реал Мадрид