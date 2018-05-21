Где будут жить и что имеют в райдере игроки Реала на финале Лиги чемпионов в Киеве (видео)

Журналисты побывали в отеле, где уже через несколько дней будет жить один из финалистов Лиги чемпионов.

Журналисты побывали в отеле, где уже через несколько дней будет жить один из финалистов Лиги чемпионов мадридский "Реал". Менеджер отеля рассказал о секретах райдера, прихотях и предрассудках испанской команды. Также стало известно, почему футболисты "Реала" не смогут заказать еду в номер, а список каналов в телевизоре будет строго ограничен, сообщает "Спецкор".

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