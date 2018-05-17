Сборная Украины сохранила 30-е место в рейтинге ФИФА
12:59, 17 мая 2018Футбол
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Среди евопейских команд украинская сборная занимает 19-е место.
ФИФА опубликовала новый рейтинг нациоанльных сборных / REUTERS
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала новый рейтинг национальных сборных команд, в котором команда Украины сохранила 30-е место.
Рейтинг опубликован на официальном сайте ФИФА.
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Единственное изменение в Топ-50 рейтинга, по сравнению с данными предыдущей версии месячной давности, это провал сборной Ямайки, которая опустилась с 48-го на 52-е место. Соответственно на одно место вверх поднялись команды Норвегии, Венгрии, Камеруна и Ганы.
Топ-10 команд, как и прежде, составляют команды Германии, Бразилии, Бельгии, Португалии, Аргентины, Швейцарии, Франции, Испании, Чили и Польши.
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