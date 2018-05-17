Сборная Украины сохранила 30-е место в рейтинге ФИФА

Среди евопейских команд украинская сборная занимает 19-е место.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала новый рейтинг национальных сборных команд, в котором команда Украины сохранила 30-е место.

Рейтинг опубликован на официальном сайте ФИФА.

Читайте такжеВ сборную Украины на матчи против Марокко и Албании вызваны 25 игроков

Единственное изменение в Топ-50 рейтинга, по сравнению с данными предыдущей версии месячной давности, это провал сборной Ямайки, которая опустилась с 48-го на 52-е место. Соответственно на одно место вверх поднялись команды Норвегии, Венгрии, Камеруна и Ганы.

Топ-10 команд, как и прежде, составляют команды Германии, Бразилии, Бельгии, Португалии, Аргентины, Швейцарии, Франции, Испании, Чили и Польши.