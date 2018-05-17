Сборная Украины сохранила 30-е место в рейтинге ФИФА

12:59, 17 мая 2018
Футбол
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ФИФА опубликовала новый рейтинг нациоанльных сборных / REUTERS

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала новый рейтинг национальных сборных команд, в котором команда Украины сохранила 30-е место.

Рейтинг опубликован на официальном сайте ФИФА

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Единственное изменение в Топ-50 рейтинга, по сравнению с данными предыдущей версии месячной давности, это провал сборной Ямайки, которая опустилась с 48-го на 52-е место. Соответственно на одно место вверх поднялись команды Норвегии, Венгрии, Камеруна и Ганы.

Топ-10 команд, как и прежде, составляют команды Германии, Бразилии, Бельгии, Португалии, Аргентины, Швейцарии, Франции, Испании, Чили и Польши.

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Теги: #Украина рейтинг ФИФА