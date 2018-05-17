Фанаты "Марселя" после проигрыша финала Лиги Европы устроили беспорядки
12:14, 17 мая 2018Футбол
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Беспорядки были устроены возле стадиона и, непосредственно, на арене.
"Атлетико" обыграл "Марсель" в финале Лиги Европы / uefa.com
Французские футбольные фанаты устроили пиротехническое шоу и столкновения с полицией по окончании финального матча Лиги Европы, в котором "Марсель" проиграл испанскому "Атлетико" из Мадрида.
Беспорядки были устроены возле стадиона и, непосредственно, на арене в другом французском городе Лионе, где проходил решающий матч второго по значимости еврокубка, сообщает ТСН.Проспорт.
Как сообщал УНИАН, матч завершился со счетом 3:0 в польу "Атлетико".
Французькі футбольні фанати влаштували піротехнічне шоу і сутички з поліцією
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