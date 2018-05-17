Фанаты "Марселя" после проигрыша финала Лиги Европы устроили беспорядки

Беспорядки были устроены возле стадиона и, непосредственно, на арене.

Французские футбольные фанаты устроили пиротехническое шоу и столкновения с полицией по окончании финального матча Лиги Европы, в котором "Марсель" проиграл испанскому "Атлетико" из Мадрида.

Беспорядки были устроены возле стадиона и, непосредственно, на арене в другом французском городе Лионе, где проходил решающий матч второго по значимости еврокубка, сообщает ТСН.Проспорт.

Как сообщал УНИАН, матч завершился со счетом 3:0 в польу "Атлетико".