Фонсека подпишет новый контракт с Шахтером на 2 года - СМИ

15:50, 16 мая 2018
Футбол
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Паулу Фонсека продлит контракт с "Шахтером", по сообщениям СМИ / shakhtar.com

Об этом сообщает издание O Jogo.

Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшие дни, а годовая зарплата португальца составит 4 млн евро.

При этом Фонсека отклонил предложение английского «Вест Хэма», с представителями которого провел встречу.

Напомним, что действующее соглашение Паулу Фонсеки с "Шахтером" истекает в конце нынешнего сезона. "Шахтеру" осталось провести один матч - в субботу горняки сыграют в поединке заключительного тура УПЛ против "Динамо".

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Теги: #ФК Шахтер#Паулу Фонсека