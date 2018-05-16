Фонсека подпишет новый контракт с Шахтером на 2 года - СМИ
15:50, 16 мая 2018Футбол
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Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшие дни, а годовая зарплата португальца составит 4 миллиона евро.
Паулу Фонсека продлит контракт с "Шахтером", по сообщениям СМИ / shakhtar.com
Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека подпишет новый контракт с донецким клубом на 2 года.
Об этом сообщает издание O Jogo.
Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшие дни, а годовая зарплата португальца составит 4 млн евро.
При этом Фонсека отклонил предложение английского «Вест Хэма», с представителями которого провел встречу.
Напомним, что действующее соглашение Паулу Фонсеки с "Шахтером" истекает в конце нынешнего сезона. "Шахтеру" осталось провести один матч - в субботу горняки сыграют в поединке заключительного тура УПЛ против "Динамо".
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