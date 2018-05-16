Фонсека подпишет новый контракт с Шахтером на 2 года - СМИ

Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшие дни, а годовая зарплата португальца составит 4 миллиона евро.

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека подпишет новый контракт с донецким клубом на 2 года.

Об этом сообщает издание O Jogo.

Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшие дни, а годовая зарплата португальца составит 4 млн евро.

При этом Фонсека отклонил предложение английского «Вест Хэма», с представителями которого провел встречу.

Напомним, что действующее соглашение Паулу Фонсеки с "Шахтером" истекает в конце нынешнего сезона. "Шахтеру" осталось провести один матч - в субботу горняки сыграют в поединке заключительного тура УПЛ против "Динамо".