Финал Лиги Европы Марсель - Атлетико: где смотреть

Матч покажут общенациональный и специализированный кабельный телеканалы

Сегодня в Лионе (Франция) состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА, в котором трофей второго по значимости еврокубка оспорят испанский "Атлетико" и французский "Марсель".

Матч покажут сразу два отечественных телеканала.

На телеканале НЛО ТВ трансляция игры начнется в 21.40.

На специализированном кабельном канале "Футбол 2" трансляцию матча будет предварять специализированная программа "Путь в Лион", где специалисты в студии оценят шансы команд накануне матча. Началов программы - в 20.30. Сама трансляция матча пройдет с 21.30 до 00.00, а уже после матча гости студии в программе "Путь в Лион" подведут итоги финала - с 00.00 до 00.45.

Матч Марсель - Атлетико начнется в Лионе в 21.45 по киевскому времени.