«Черноморец» остался без воды: из-за задолженности или шантажа

Без водоснабжения остался центральный стадион «Черноморец» в парке Шевченко, а также две тренировочных базы моряков — в Совиньоне и на Архитекторской.

На объектах одесского футбольного клуба «Черноморец» со вчерашнего утра нет воды, причем не из-за аварии или планового ремонта.

Как сообщили «Думской» в ФК, без водоснабжения остался центральный стадион «Черноморец» в парке Шевченко, а также две тренировочных базы моряков — в Совиньоне и на Архитекторской.

Неофициально в клубе говорят, что воду отключили по распоряжению одного из руководителей «Инфоксводоканала». Якобы у него есть близкий родственник, игрок «Черноморца», который ни разу не выходил на поле со стартом весенней части чемпионата и приходом в команду нового наставника команды Константина Фролова.

«Он (один из руководителей «Инфоксводоканала», — Ред.) угрожал руководству клуба словесно и грозил перекрытием воды, если …тый номер «черно-синих» не будет выходить на поле в составе «Черноморца». Последний раз он играл в первом круге, в матче против полтавской «Ворсклы», когда тренером был Олег Дулуб. В клубе пока не знают, как реагировать на столь откровенный шантаж», — говорит собеседник издания.

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В пресс-службе «Инфоксводоканала» редакции заявили, что отключение связано с задолженностью, которую футбольный клуб накопил перед водоснабжающей организацией.

«Они должны 2 млн 800 тысяч гривен. Кроме того, по этим объектам (которые, кстати, уже не принадлежат «Черноморцу», — Ред.) не выполнены техусловия на воду и водоотведение. Как только задолженность будет погашена, мы возобновим водоснабжение», — говорит представитель компании.

По его словам, руководство «Инфокса» отрицает какие бы то ни было родственные связи с игроками «Черноморца».

Напомним, сейчас большинством спортивных объектов «Черноморца», включая стадион в парке Шевченко, распоряжается Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который управляет ликвидируемым «Имэксбанком». Стадион и тренировочные базы выступали в качестве залогов по фиктивным кредитам, которые раздало финучреждение до своего краха.